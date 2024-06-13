Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА Спорт

Сборная России по футболу улучшила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

7 июня текущего года команда Валерия Карпина в товарищеском матче в Москве разгромила сборную Белоруссии 4:0. Благодаря этой победе, россияне поднялись с 35-го на 33-е место. В активе нашей команды на данный момент 1506,58 балла.

Первое место в рейтинге по прежнему закреплено за действующими чемпионами мира аргентинцами (1860,14 балла). На втором месте французы (1837,47) и замыкают тройку лидеров бельгийцы (1797,9)

Напомним,что нижегородский футбольный клуб "Пари НН" по итогам стыковых матчей с тульским "Арсеналом" сохранил место в российской премьер-лиге. При этом расположение команды покинули голкипер Артур Нигматуллин и защитник Дмитрий Стоцкий, а полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".

Ранее сообщалось, что к началу июня в Нижегородской области оформлено почти 120 тысяч "Карт болельщика".