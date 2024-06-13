Туристический поток в Россию с начала года вырос на 50% Общество

С начала 2024 года въездной туристический поток в Россию вырос на 50%, сообщает РИА Новости.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве отметил проделанную работу по привлечению иностранных туристов.

"Иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал министр.

Также стало известно, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, что Глеб Никитин в начале июня представил Владимиру Путину предложения по развитию автотуризма. Также сообщалось, что туристический налог в регионах может стать дополнительным источником дохода.