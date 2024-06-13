Более 80 нижегородских предпринимателей стали участниками Дня поставщика Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дне поставщика по направлению "Медицина" приняли участие 85 нижегородских компаний. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, встреча была организована региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По данным регионального Минпромторга, участниками мероприятия стали пять организаций-заказчиков: Ассоциация нижегородских частных медицинских центров, ГК "Персона", ООО "Клиника современных технологий "Садко", ООО "Тонус", ООО "Детский реабилитационный центр "Я смогу", ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет".

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, Дни поставщика дают возможность нижегородскому бизнесу значительно облегчить процесс поиска потенциальных партнёров внутри региона.

"На встрече, посвященной медицине, крупные региональные организации этой сферы рассказали о своих потребностях и о том, как принять участие в их программах закупок. Поставщики презентовали свои производственные возможности, а также представили образцы продукции на выставке. Кроме того, участники встречи смогли лично обсудить перспективы коммерческого взаимодействия на B2B-переговорах"- сказал Максим Черкасов.

В рамках Дня поставщика региональный центр "Мой бизнес" провел консультации по мерам государственной поддержки. Кроме того, прошла питч-сессия, на которой производители продемонстрировали потенциальным заказчикам презентации своей продукции.

Товары и услуги представили восемь организаций: ООО "Элмедлайф"- физиотерапевтические аппараты, ООО "Облачные технологии" - программное обеспечение, ИП Кремешкова Марина Сергеевна торговля электротоварами, ИП Лапин Петр Гайкович - организация мероприятий, ООО "Айресто" - автоматизация бизнеса, ООО "Кардекс"- медицинские инструменты и оборудование, АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" - различное оборудование, ООО "ТехноАвиаВолга" - спецодежда.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть