Средний размер потребкредита в России упал до минимума за последние семь лет Экономика

Средний размер потребкредита в России упал до минимума с 2017 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Скоринг бюро".

Согласно информации, россияне в ноябре в среднем брали потребкредиты на 132,4 тысячи рублей.

Отмечается, что банки начали сокращать средний размер кредита в июле, когда ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18% - и с тех пор показатель постоянно уменьшался.

В бюро кредитных историй добавили, что такой низкий показатель потребкредита в последний раз встречался во втором квартале 2017 года, после чего россияне всегда занимали в банках больше.

При этом в ноябре размер потребкредита сократился сразу на 13,4% по сравнению с октябрём - это стало максимальным месячным падением с марта 2022 года.

Среди причин сокращения в бюро указывает рекордную ключевую ставку ЦБ, которая в конце октября была повышена до 21%, а также ужесточение регулирования.

Напомним, ранее Минтруд озвучил данные, что в России около 13 млн человек выплачивают одновременно минимум три потребительских кредита. Депутаты Госдумы выступили с позицией, что число потребкредитов на одного россиянина пора ограничить.