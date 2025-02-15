Евгений Чинцов рассказал, почему больше не получает носки на 23 февраля

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День защитника Отечества для председателя думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова — особенный праздник. По его словам, эта дата объединяет всех, кто защищал Родину в разные исторические периоды.
"В этот день мы обязательно поздравляем друг друга по телефону, вспоминаем героев Великой Отечественной войны, интернационалистов, а теперь и участников СВО", — отметил Чинцов в беседе с НИА "Нижний Новгород".
Участник программы "Время героев" признался, что чаще всего 23 февраля он встречал в командировках, но даже в поездках удавалось созваниваться с друзьями и уделять внимание ветеранам. В этом году, по его словам, праздник пройдет в кругу семьи, хотя в планах есть и официальные мероприятия.
Говоря о подарках, Чинцов вспомнил, что раньше получал традиционные наборы — носки и бритвенные принадлежности. Теперь же выбор подарков стал более осмысленным.
"Мы с женой заранее обсуждаем, что подарить друг другу на 23 февраля и 8 Марта. Главное — чтобы подарок был полезным. Это может быть техника, одежда или хорошая книга", - признался ветеран СВО.
Отдельно он отметил свою любовь к исторической литературе: "Особенно мне интересны книги, которые раньше были засекречены, а теперь стали доступны. История делает нас людьми".
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