Преподаватель, устроивший скандал в нижегородском ТЦ, отказался извиняться Общество

Фото: сайт МГЭУ

Преподаватель нижегородского вуза, который спровоцировал скандал в одном из торговых центров, заявил, что не собирается приносить извинения. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".

Инцидент произошел в одном из крупных супермаркетов города. Мужчина грубо оскорбил сотрудницу магазина и посетителя, используя ненормативную лексику. Он представился как Эрик Авакян. Позже выяснилось, что он является кандидатом экономических наук и преподавателем Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета. После произошедшего вуз отстранил его от работы.

Несмотря на это и общественный резонанс, Авакян заявил, что не испытывает никаких сожалений. Он также сообщил, что ежемесячно переводит от 300 до 400 тысяч рублей на поддержку участников СВО и готов подтвердить это скриншотами платежей.

Кроме того, он резко высказался в адрес человека, который снимал его на видео во время скандала, отметив, что тот "должен быть на фронте".

"Если кто-то имеет ко мне претензии, пусть звонит и приезжает, я к каждому выйду и с каждым поговорю", — заявил Авакян.

Напомним, по решению суда преподаватель арестован на 12 суток.