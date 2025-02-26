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Общество

Преподаватель, устроивший скандал в нижегородском ТЦ, отказался извиняться

02 марта 2025 08:40  [50] Общество

Фото: сайт МГЭУ

Преподаватель нижегородского вуза, который спровоцировал скандал в одном из торговых центров, заявил, что не собирается приносить извинения. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры".  

Инцидент произошел в одном из крупных супермаркетов города. Мужчина грубо оскорбил сотрудницу магазина и посетителя, используя ненормативную лексику. Он представился как Эрик Авакян. Позже выяснилось, что он является кандидатом экономических наук и преподавателем Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета. После произошедшего вуз отстранил его от работы.  

Несмотря на это и общественный резонанс, Авакян заявил, что не испытывает никаких сожалений. Он также сообщил, что ежемесячно переводит от 300 до 400 тысяч рублей на поддержку участников СВО и готов подтвердить это скриншотами платежей.  

Кроме того, он резко высказался в адрес человека, который снимал его на видео во время скандала, отметив, что тот "должен быть на фронте".  

"Если кто-то имеет ко мне претензии, пусть звонит и приезжает, я к каждому выйду и с каждым поговорю", — заявил Авакян.  

Напомним, по решению суда преподаватель арестован на 12 суток.

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Теги:
Вузы Полиция Торговый центр
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