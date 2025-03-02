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Происшествия

Житель Сарова перевел мошенникам миллион рублей

04 марта 2025 08:00  [93] Происшествия

Житель Сарова в Нижегородской области лишился миллиона рублей после общения с мошенниками. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Аферисты смогли убедить 54-летнего мужчину, что денежные средства с его счета в банке якобы были переведены в недружественные страны для финансирования местных организаций.

Затем мошенники предложили потерпевшему схему, по которой он освобождается от ответственности. Для этого злоумышленники убедили саровчанина обналичить все средства и отправить их с курьером в Москву.

Мужчина, выполнив все указания мошенников, лишился крупной суммы денег.

По данному факту завели дело, аферистов ищет полиция. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули педагога нижегородского лицея на 1 млн рублей. Два нижегородца лишились 7 млн рублей, желая заработать на инвестициях.

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Теги:
Мошенничество
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