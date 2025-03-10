Суд вернул в муниципальную собственность 4 участка в Нижнем Новгороде Общество

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Советский райсуд удовлетворил иск зампрокурора области о возврате муниципалитету четырех земельных участков, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка выяснила, что решений уполномоченного органа на выделение земли нет, тем не менее, права на участки были зарегистрированы. В итоге четыре надела общей стоимостью более 20 млн рублей ушли в частную собственность бесплатно.

Теперь участки смогут распределить на основании конкурса, а средства от их продажи направить в бюджет.

"Исполнение решение суда поставлено на контроль", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей.