Суд вернул в муниципальную собственность 4 участка в Нижнем Новгороде

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Советский райсуд удовлетворил иск зампрокурора области о возврате муниципалитету четырех земельных участков, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверка выяснила, что решений уполномоченного органа на выделение земли нет, тем не менее, права на участки были зарегистрированы. В итоге четыре надела общей стоимостью более 20 млн рублей ушли в частную собственность бесплатно.
Теперь участки смогут распределить на основании конкурса, а средства от их продажи направить в бюджет.
"Исполнение решение суда поставлено на контроль", - сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что бывшую чиновницу в Богородске обвиняют в махинациях с муниципальной землей.
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