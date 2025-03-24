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Два дома снесут в Московском районе Нижнего Новгорода за 10 млн рублей, сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ выступает администрация района. Конкурсы объявлены на демонтаж дома №10 (литер А) по улице Героя Рябцева и дома №4 (литер А) по улице Героя Давыдова.
Начальная цена контракта на снос первого строения составляет 6,7 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом 1950-х годов постройки. Демонтаж второго планируют провести за 3,5 млн рублей. Деревянное двухэтажное здание было построено в конце 1930-х.
Ранее сообщалось, что в городе изымают многоквартирный дом на улице Героя Давыдова, 7. Также стало известно, что еще два деревянных дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе.
Всего к демонтажу в 2025 году запланировано более 20 аварийных домов.
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