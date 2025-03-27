Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозки Общество

В Нижнем Новгороде водителей общественного транспорта снова привлекли к ответственности за проезд мимо остановок и использование мобильных телефонов за рулем.

Как сообщили в Центральной диспетчерской службе ГКУ НО "ЦРТС", на прошлой неделе штрафы получили два водителя маршрута А-67 и водитель А-59. Они проехали остановки, не высадив и не посадив пассажиров.

За аналогичное нарушение лишили 25% премии водителя маршрута Т-57, работающего в ООО "Елена".

Кроме того, в компании "Футбол" наказали двух сотрудников: водителей маршрутов Т-24 и А-97. Их лишили премии за разговоры по мобильному телефону во время движения.

Ранее мы рассказывали об инциденте в нижегородском автобусе А-40. Со слов очевидцев, водитель намеренно зажал пассажирку дверью. В ЦРТС нашему информагентству сказали, что с водителем проведена беседа. А вообще у него имеется справка, которая свидетельствует о его адекватности.

Напомним также, что в ходе рейда в работе водителей пассажирского транспорта Нижнего Новгорода было выявлено 90 нарушений.