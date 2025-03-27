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Общество

Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозки

29 марта 2025 10:40  [105] Общество
Водителей нижегородских автобусов наказали за нарушение правил перевозки

В Нижнем Новгороде водителей общественного транспорта снова привлекли к ответственности за проезд мимо остановок и использование мобильных телефонов за рулем.  

Как сообщили в Центральной диспетчерской службе ГКУ НО "ЦРТС", на прошлой неделе штрафы получили два водителя маршрута А-67 и водитель А-59. Они проехали остановки, не высадив и не посадив пассажиров.  

За аналогичное нарушение лишили 25% премии водителя маршрута Т-57, работающего в ООО "Елена".  

Кроме того, в компании "Футбол" наказали двух сотрудников: водителей маршрутов Т-24 и А-97. Их лишили премии за разговоры по мобильному телефону во время движения.  

Ранее мы рассказывали об инциденте в нижегородском автобусе А-40. Со слов очевидцев, водитель намеренно зажал пассажирку дверью. В ЦРТС нашему информагентству сказали, что с водителем проведена беседа. А вообще у него имеется справка, которая свидетельствует о его адекватности. 

Напомним также, что в ходе рейда в работе водителей пассажирского транспорта Нижнего Новгорода было выявлено 90 нарушений

 

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС Штраф
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