Евгений Семенов: "Брендовый инструмент "Сделано нижегородцами" действительно работает"" Экономика

В крупных федеральных торговых сетях Нижегородской области появился новый бренд — "Сделано нижегородцами". В первую очередь бренд призван способствовать продвижению и сбыту товаров местных сельхозпроизводителей, при этом продукция других отраслей нижегородской промышленности тоже будет продаваться под этим брендом.

По просьбе НИА "Нижний Новгород" о новации высказался Евгений Семенов, зампредседателя Общественной палаты региона, глава Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Одним из первых на инициативу создания регионального бренда "Сделано нижегородцами" откликнулся заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук Евгений Семенов.

"С точки зрения старика Котлера "Сделано нижегородцами" - это не бренд, а один из инструментов брендинга. Впрочем, оставим патриарха маркетинга в покое и поговорим об эффектах.

Есть основания полагать, что в случае с "брендом" "Сделано нижегородцами" речь идет скорее о символических, социально-политических, нежели об экономических эффектах.

Открытые источники сообщают, что ВРП Нижегородской области в 2024 году составил более двух с половиной триллионов рублей. Если бы экономический эффект от сбыта товаров нижегородского малого и среднего бизнеса в нижегородских торговых сетях был бы существенным, то нам бы это обязательно продемонстрировали. А если демонстрировать пока нечего, то речь идет о будущих эффектах.

Несмотря на то, что идея "Сделано нижегородцами", как и идея "Покупай нижегородское" (тверское, рязанское, тюменское, NN-ское…) особой оригинальностью не блещет, она имеет право на жизнь. Потому что это легальный инструмент преференций, которые может себе позволить региональная власть, решающая непростую задачу поддержки местного производителя.

Конечно, этот инструмент региональную экономику не поднимет и национальную не разрушит. Инструмент этот вообще не про экономику. Он, как ему и полагается, про декларацию ценностей, на основе которых возникает система отношений власти, бизнеса и потребительского общества. Если мы рассматриваем брендовый инструмент "Сделано нижегородцами" именно в такой оптике, то стоит признать, что он действительно работает".