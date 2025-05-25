Два нижегородских вуза вошли в сотню лучших университетов России по версии RAEX Общество

Фото: Александр Воложанин

Два нижегородских вуза вошли в сотню лучших университетов России по версии рейтингового агентства RAEX.

В свежем выпуске ежегодного рейтинга RAEX-100, формируемого с учетом образовательной, научной и карьерной эффективности, Национальный исследовательский университет имени Лобачевского занял 35-е место, а Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России — 67-ю строчку.

Отметим, что за год ННГУ немного сдал позиции. Годом ранее он находился на 34 строчке. ПИМУ, наоборот, переместился с 71 на 67 место.

Напомним, до этого, сразу пять вузов региона были отмечены в предметных рейтингах RAEX, охватывающих 36 направлений подготовки и научной деятельности.

Рейтинг RAEX-100 публикуется с 2012 года и является единственным в России, прошедшим международный аудит IREG. Методология оценки включает 44 показателя, отражающие качество образования, востребованность выпускников у работодателей и уровень научной деятельности. В 2025 году в рейтинг вошли вузы из 30 регионов России.

Также сообщалось, что три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes.