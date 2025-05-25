Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
24 июня 2025 15:49  [65] Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе "Торпедо"
23 июня 2025 09:26  [408] Никитин одобрил переезд "Пари НН" в Саранск на первые игры сезона
22 июня 2025 14:45  [615] "Пари НН" начинает сезон матчем с "Краснодаром" и завершает игрой в Казани
21 июня 2025 15:52  [1028] Нижегородка Анна Бардова установила рекорд в приседании на чемпионате России
20 июня 2025 16:20  [478] Молодежный совет АПЗ провел турнир по воркауту
20 июня 2025 12:40  [716] Еще один спорткомплекс хотят построить в Нижнем Новгороде
20 июня 2025 09:00  [654] ФК "Пари НН" на старте сезона может сыграть домашние матчи в Саранске
19 июня 2025 17:23  [637] Антон Косолапов присоединился к нижегородскому ХК "Торпедо"
19 июня 2025 13:42  [701] Еще один игрок покинул ФК "Пари НН"
19 июня 2025 08:00  [534] Новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на сезон 2025/2026
Спорт

Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе "Торпедо"

24 июня 2025 15:49  [65] Спорт
Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе Торпедо

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Илья Сушко подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом. Об этом сообщается в соцсетях фарм-клуба "Торпедо-Горький".

27-летний защитник почти всю хоккейную карьеру играл в белорусских командах. На его счету 46 матчей в минском "Динамо".

Сезон 2017/2018 Сушко провел в команде "Сидар-Рапидс Рафрайдерс", играя в главной юниорской хоккейной лига США. За 54 игры он набрал 7 очков (1+6). В прошлом сезоне он выступал за ХК "Брест", где отличился 6 голами и 19 передачами в 44 матчах.

Вероятнее всего сезон 2025/2025 хоккеист начнет в составе "Торпедо-Горький".

Напомним, к системе также присоединились нападающий Антон Косолапов, защитники Сергей Бойков и Александр Щемеров.

Кроме того, клуб усиливает не только игровой состав, но и тренерский штаб.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2025 13:46  [840] Опубликованы эскизы зон отдыха в ледовом дворце на Стрелке
08 июня 2025 13:35  [844] Нижегородца Юрия Фёдорова включили в Зал славы отечественного хоккея
06 июня 2025 17:45  [1077] Игорь Ларионов планировал работать в НХЛ после ухода из ХК "Торпедо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных