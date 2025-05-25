Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Илья Сушко подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом. Об этом сообщается в соцсетях фарм-клуба "Торпедо-Горький".

27-летний защитник почти всю хоккейную карьеру играл в белорусских командах. На его счету 46 матчей в минском "Динамо".

Сезон 2017/2018 Сушко провел в команде "Сидар-Рапидс Рафрайдерс", играя в главной юниорской хоккейной лига США. За 54 игры он набрал 7 очков (1+6). В прошлом сезоне он выступал за ХК "Брест", где отличился 6 голами и 19 передачами в 44 матчах.

Вероятнее всего сезон 2025/2025 хоккеист начнет в составе "Торпедо-Горький".

Напомним, к системе также присоединились нападающий Антон Косолапов, защитники Сергей Бойков и Александр Щемеров.

Кроме того, клуб усиливает не только игровой состав, но и тренерский штаб.