Спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде начал расти в июле Экономика

Фото: Александр Воложанин

Цены на вторичное жилье продолжают расти в Нижнем Новгороде. Оживление на рынке недвижимости стало заметно летом.

По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", в июле 2025 года квадратный метр готовой квартиры в городе подорожал на 0,7% и теперь стоит в среднем 141 тысячу рублей.

Количество объявлений тоже немного увеличилось — примерно на 1,7% по сравнению с июнем. Средняя цена квартиры сейчас составляет около 6,8 млн рублей, а площадь — примерно 51 квадратный метр.

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил, что рынок начал "просыпаться" в середине лета. Он рассказал, что в июле выросли не только цены и количество предложений, но и интерес со стороны покупателей. По его словам, спрос на вторичное жилье держался на стабильном уровне с апреля. Хотя в июне, после снижения ключевой ставки, люди стали чаще звонить продавцам. В июле количество просмотров номеров телефонов выросло почти на 20% по сравнению с маем.

В целом по крупнейшим городам России (с населением от миллиона человек) в июле наблюдалось небольшое затишье: средняя стоимость квадрата увеличилась лишь на 0,3% и составила 143 тысячи рублей. Зато количество объявлений немного сократилось — на 1%.

Нижний Новгород остается одним из самых дорогих городов по стоимости вторички, как и Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что более 1,7 млн кв. метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Нижегородской области в 2025 году.