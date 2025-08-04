После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Общество

Звезду "Дома-2" Полину Малинину нашли мертвой в Нижнем Новгороде

07 августа 2025 15:15  [133] Общество
Звезду Дома-2 Полину Малинину нашли мертвой в Нижнем Новгороде

Фото: соцсети Полины Малининой

В Нижнем Новгороде обнаружено тело 24-летней Полины Малининой, экс-участницы скандального телепроекта "Дом-2" (18+) и руководителя местного филиала модельного агентства Mary Way. Информацию о ее смерти распространила программа "Кстати" (16+). 

Предварительно, девушка могла умереть от передозировки наркотиками. Следствие выясняет обстоятельства и причины случившегося. 

По данным с камер видеонаблюдения, накануне смерти Малинина вернулась домой в сопровождении неизвестного мужчины. Утром он вышел из ее квартиры один. Девушка жилище не покидала.

Напомним, в 2024 году против руководства агентства Mary Way было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что более 400 человек стали жертвами схемы: их приглашали на собеседования под видом предложений о работе в сфере модельного бизнеса, а затем убеждали взять крупные кредиты — от 100 тысяч рублей и выше. Главной подозреваемой по делу является основательница Mary Way Мария Бабкина. Сейчас она находится под арестом, вместе с ней по делу проходят ещё десять человек. 

Ранее сообщалось, что пострадавшие от деятельности модельного агентства Mary Way нижегородцы обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь с расследованием уголовного дела.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных