Звезду "Дома-2" Полину Малинину нашли мертвой в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Полины Малининой

В Нижнем Новгороде обнаружено тело 24-летней Полины Малининой, экс-участницы скандального телепроекта "Дом-2" (18+) и руководителя местного филиала модельного агентства Mary Way. Информацию о ее смерти распространила программа "Кстати" (16+).

Предварительно, девушка могла умереть от передозировки наркотиками. Следствие выясняет обстоятельства и причины случившегося.

По данным с камер видеонаблюдения, накануне смерти Малинина вернулась домой в сопровождении неизвестного мужчины. Утром он вышел из ее квартиры один. Девушка жилище не покидала.

Напомним, в 2024 году против руководства агентства Mary Way было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что более 400 человек стали жертвами схемы: их приглашали на собеседования под видом предложений о работе в сфере модельного бизнеса, а затем убеждали взять крупные кредиты — от 100 тысяч рублей и выше. Главной подозреваемой по делу является основательница Mary Way Мария Бабкина. Сейчас она находится под арестом, вместе с ней по делу проходят ещё десять человек.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от деятельности модельного агентства Mary Way нижегородцы обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь с расследованием уголовного дела.