Происшествия

Подростку, устроившему резню в школе №117, продлили домашний арест

08 августа 2025 13:00
Подростку, устроившему резню в школе №117, продлили домашний арест

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Устроившему резню в нижегородской школе №117 подростку продлили домашний арест, сообщили НИА «Нижний Новгород» в облсуде.

Согласно предоставленной информации, 7 августа Сормовский районный суд постановил оставить несовершеннолетнего под домашним арестом до 4 сентября включительно.

Напомним, что поножовщина произошла в образовательном учреждении 11 марта 2025 года. Мальчик напал с ножом на одноклассников на занятиях. Пострадавшим потребовалась медпомощь, их доставили в больницу.

Следователи СК завели два уголовных дела — на школьника и по статье «Халатность». По словам адвоката подростка, ее подзащитный подвергался травле со стороны сверстников.

Сообщалось, что о случившемся в 117-й школе высказался известный певец Егор Крид.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных