Аквапарк "Океанис" закроется в сентябре

В Нижнем Новгороде временно приостановят работу аквапарка "Океанис" и термального комплекс. Об этом сообщили представители аквапарка в социальных сетях.
С 1 по 14 сентября оба объекта будут закрыты. За это время в помещениях проведут масштабную генеральную уборку. Уже с 15 сентября аквапарк вновь начнёт принимать гостей в обычном режиме.
Те, у кого день рождения приходится на период закрытия, смогут воспользоваться специальной скидкой — 50% на входной билет с 15 по 21 сентября.
Напомним, аквапарк открылся в Нижнем Новгороде в 2022 году.
Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall", на территории которого расположен аквапарк, открылся в ноябре 2021 года.
Ранее в "Океанисе" подняли цены на обновленные тарифы посещения.
