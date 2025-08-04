Аквапарк "Океанис" закроется в сентябре Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде временно приостановят работу аквапарка "Океанис" и термального комплекс. Об этом сообщили представители аквапарка в социальных сетях.

С 1 по 14 сентября оба объекта будут закрыты. За это время в помещениях проведут масштабную генеральную уборку. Уже с 15 сентября аквапарк вновь начнёт принимать гостей в обычном режиме.

Те, у кого день рождения приходится на период закрытия, смогут воспользоваться специальной скидкой — 50% на входной билет с 15 по 21 сентября.

Напомним, аквапарк открылся в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Торгово-развлекательный центр "OCEANIS Mall", на территории которого расположен аквапарк, открылся в ноябре 2021 года.

Ранее в "Океанисе" подняли цены на обновленные тарифы посещения.