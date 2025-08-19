Купание разрешено на девяти пляжах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Кира Мишина

По результатам лабораторных исследований, проведённых на 22 августа 2025 года, в Нижнем Новгороде признаны безопасными для купания девять пляжей, расположенных в разных районах города. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Разрешено купание на обоих пляжах озера Светлоярского, а также на озерах Пестичное (посёлок Дубравный), Лунское (посёлок Копосово) — все они находятся в Сормовском районе. В Канавинском районе безопасными признаны озера Мещерское (бульвар Мещерский) и Сортировочное (оба пляжа). В Ленинском районе можно купаться на обоих пляжах озера Силикатного.

В Автозаводском районе купаться можно на озерах Парка культуры и отдыха 1 и 2 очереди, расположенных соответственно на улице Смирнова и проспекте Молодежный.

Специалисты напоминают, что купаться следует только в официально разрешённых местах. Водоемы, не прошедшие проверку, могут представлять опасность для здоровья.

К числу небезопасных мест относятся водоемы, на которых установлены ограждения или знаки "Купание запрещено". Также не рекомендуется заходить в воду, если в ней плавают утки, гуси или летают чайки — водоплавающие птицы могут переносить паразитов, вызывающих кожные и аллергические заболевания, такие как церкариоз.

Цветущая вода, скопление водорослей у берега — ещё один тревожный сигнал. В таких условиях развиваются паразиты, опасные для человека при попадании в организм с плохо приготовленным мясом.

Опасность представляют и водоемы, расположенные вблизи сельхозугодий, свалок или промышленных объектов. Через дождевые стоки в воду попадают яйца гельминтов, бактерии и тяжёлые металлы, способные вызвать серьёзные инфекционные и токсические заболевания.

Важно помнить, что риски для здоровья существуют как в стоячих, так и в проточных водоемах. В местах, где купание официально запрещено, качество воды не проверяется.

Ранее сообщалось, что летом в Нижнем Новгороде будет работать 14 пляжей и зон отдыха на водных объектах.