И.о. главы нижегородского департамента образования сделали Марину Гладышеву

И.о. главы нижегородского департамента образования сделали Марину Гладышеву

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Марина Гладышева назначена исполняющей обязанности директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии.

До назначения Гладышева работала заместителем директора департамента у Владимира Радченко, который скоропостижно скончался на 42-м году жизни 23 августа.

Напомним, о смерти чиновника сообщил мэр Юрий Шалабаев. Прощание с Радченко прошло 25 августа в соборе Александра Невского на Стрелке. Его похоронили на Ново-Сормовском кладбище.

По информации источника, близкого к ситуации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. 
 

