И.о. главы нижегородского департамента образования сделали Марину Гладышеву

Фото:
Марина Гладышева назначена исполняющей обязанности директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии.
До назначения Гладышева работала заместителем директора департамента у Владимира Радченко, который скоропостижно скончался на 42-м году жизни 23 августа.
Напомним, о смерти чиновника сообщил мэр Юрий Шалабаев. Прощание с Радченко прошло 25 августа в соборе Александра Невского на Стрелке. Его похоронили на Ново-Сормовском кладбище.
По информации источника, близкого к ситуации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
