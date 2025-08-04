Нижегородцы снова пожаловались на противный запах в разных районах Общество

С вечера 11 августа жители Нижнего Новгорода направили около 150 жалоб на неприятный запах. Обращения поступили через сайт zhaloba42.ru, а также были опубликованы в социальных сетях.

Нижегородцы в своих обращениях отмечали, что запах опять ощущался в разных районах города, включая Верхние Печёры, Кузнечиху, Казанское шоссе, Щербинки и Мещеру.

Напомним, нижегородцы периодически жалуются на неприятный запах канализации, который ощущается сразу в нескольких районах Нижнего Новгорода.

Ранее городские власти сообщали, что разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов в Нижнем Новгороде. В рамках этих мер усилили контроль за деятельностью так называемых "черных" ассенизаторов. Также прошли проверки канализационных насосных станций и трубопроводов, а выявленные неполадки устранили.

Жалобы жителей на устойчивый неприятный запах не раз доходили до главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с возможными нарушениями экологического законодательства в районе Верхних Печёр.

Кроме того, в региональном министерстве экологии сообщали, что из-за большого количества обращений горожан в городе теперь круглосуточно следят за качеством воздуха. Для этого закупили 80 автоматических станций, которые фиксируют уровень загрязняющих веществ в воздухе. Затем для контроля за качеством атмосферного воздуха в Нижнем Новгороде закупили современный газоанализатор.

На Нижегородской станции аэрации даже установили специальную систему "мокрый барьер", которая помогает уменьшить запахи и не допустить их распространения в воздухе. Вместе с тем, Росприроднадзор организовал внеплановую проверку НСА.

В начале августа нижегородцы создали петицию из-за вони в городе. На данный момент ее подписало более 6 тысяч человек.