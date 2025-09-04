Госэкспертиза снова забраковала проект ливневой канализации в Гордеевке Общество

Проект системы ливневой канализации для микрорайона Гордеевский в Нижнем Новгороде вновь не прошёл государственную экспертизу. Об этом говорится в материалах, размещённых на Едином государственном реестре заключений.

Как следует из опубликованных данных, отрицательное заключение выдало региональное учреждение "Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Документ датирован 3 сентября 2025 года.

Напомним, ещё в марте 2023 года власти Нижнего Новгорода сообщали о начале подготовки сметной документации для проектирования ливневой канализации в Гордеевском микрорайоне.

Также сообщалось, что более 167 млн рублей направили на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы. Утвердить схему строительства ливневок в областном центре обещают до конца года.