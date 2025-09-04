Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест

Бывший руководитель управделами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под домашним арестом до 9 октября 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба облсуда.
Решение принято Московским районным судом 5 сентября.
Напомним, Бортникова задержали в феврале 2025 года. Следствие полагает, что он причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам Бортников и его адвокаты отвергают все выдвинутые обвинения.
5 августа текущего года Бортникову изменили меру пресечения — вместо содержания под стражей он был переведен под домашний арест.
Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения и руководителю нижегородского филиала РАНХиГС, депутату Заксобрания Нижегородской области Александру Парамонову. Его также поместили под домашний арест.
