Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Бывший руководитель управделами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под домашним арестом до 9 октября 2025 года включительно. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба облсуда.

Решение принято Московским районным судом 5 сентября.

Напомним, Бортникова задержали в феврале 2025 года. Следствие полагает, что он причастен к хищению крупных сумм из бюджета. Сам Бортников и его адвокаты отвергают все выдвинутые обвинения.

5 августа текущего года Бортникову изменили меру пресечения — вместо содержания под стражей он был переведен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения и руководителю нижегородского филиала РАНХиГС, депутату Заксобрания Нижегородской области Александру Парамонову. Его также поместили под домашний арест.