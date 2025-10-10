Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

На церемонии WHERETOEAT CENTRE — 2025 (18+), прошедшей 9 октября в Нижнем Новгороде, вдова шеф-повара Олега Колисниченко Мария трогательно обратилась к собравшимся. Церемония прощания с кулинаром прошла утром того же дня в Казанской церкви.

Мария поднялась на сцену вместе с командой ресторана Pinci, занявшего девятое место в рейтинге лучших заведений Центрального и Приволжского федеральных округов. Вместе с ней выступил шеф-повар Илья Бабич, отметив, что этот день дался им нелегко.

"Мы должны были вдвоём выходить на эту сцену, но обстоятельства, к сожалению, не дали это сделать. Я знаю, что Олег Николаевич сегодня с нами, где-то здесь подсматривает. Это всё благодаря ему. Львиная доля всего того, что случилось с Pinci и будет случаться — это он. Команде хочу сказать огромное спасибо. Вы — титаны. Мы нашли силы прийти сюда сегодня, потому что для Олега это было делом этого года, делом жизни — чтобы Pinci жил и процветал", — сказал Бабич.

В своей речи Мария вспомнила, насколько преданным своему делу был Олег, как стремился к совершенству и вдохновлял команду.

"Олег Николаевич был фанатиком своей работы, и у него всегда было два мнения: если ты делаешь — делай идеально. Если не делаешь — тогда и не начинай. Но ты обязан делать", — сказала Мария.

Она отметила, что чтобы занять пятое место по Югу, потребовалось 11 лет. Чтобы занять девятое место в Центре - 11 месяцев. И всё это - благодаря команде и их рвению к созданию прекрасного и вкусного.

"Олег Николаевич, только после твоей смерти я поняла масштаб твоего величия. Столько человек его любят, почитают, уважают. Как бы мне сегодня ни было тяжело, я пришла с командой. Потому что, когда я буду на небесах, он сказал бы мне: "Ты офигела?! Почему ты не пошла?!"", — добавила вдова.

В своём выступлении она также обратилась ко всем представителям ресторанной индустрии: "Я понимаю стремление к совершенству, к идеалу, к завоевыванию наград, титулов. Это прекрасно, карьера важна. Но теперь уже, так как я являюсь вдовой великого человека, я прошу вас: берите ту ношу, которую вы можете вынести. Не выматывайте себя на 110%, потому что оно того не стоит. Не получите тарелочку в этом году — получите в следующем. Идите постепенно, уверенными шагами, но делайте это не в ущерб вам самим. Можно найти повара, официанта, перенести и открытие проекта на месяц. От этого никто не умрёт, как бы это горько ни звучало".

Мария поблагодарила всю команду ресторана и отметила, что без них Олег не смог бы реализовать свою мечту.

"Если бы он сейчас стоял здесь, он бы сказал: "Дальше — больше". Он мечтал стать первым шефом с двумя вазочками из разных регионов. Я знала, что так и будет. Потому что он — Колисниченко. И по-другому не умел", — заключила Мария.

"Не выматывайте себя, цените себя, своё время, своих близких. Время — оно такое короткое", — сказала в завершение Колисниченко.

Напомним, один из лучших шеф-поваров России, Олег Колисниченко, ушёл из жизни в возрасте 37 лет 7 октября. Инсульт настиг его прямо на рабочем месте. Медики выявили тромб в сонной артерии и срочно провели операцию. Однако позже у Олега развился отёк мозга. Несмотря на повторное вмешательство, спасти его не удалось. Он скончался спустя четыре дня после госпитализации.

Ранее сообщалось, что шесть ресторанов Нижнего Новгорода вошли в топ-10 лучших заведений Центрального и Приволжского федеральных округов.