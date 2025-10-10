Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2025 13:10Средняя скорость нижегородских автобусов составляет 21 км/час
10 октября 2025 12:43Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 12:00Нижний Новгород начнет развивать городские электрички по модели МЦД
10 октября 2025 11:49Книжный парк в Автозаводском районе: 4000 посетителей с момента открытия
10 октября 2025 11:07Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
10 октября 2025 10:43Агроном Воробьёв рассказал, что и как сажать под зиму для ранних всходов
10 октября 2025 10:31Пешеходный мост восстановят в Советском районе после жалоб нижегородцев
10 октября 2025 10:12Холод и дожди придут в Нижний Новгород в конце выходных
10 октября 2025 09:58Редкий жук-усач появился в Керженском заповеднике Нижегородской области
10 октября 2025 08:00Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности
Общество

Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде

10 октября 2025 12:43 Общество
Вдова шеф-повара Колисниченко пришла на ресторанную премию в Нижнем Новгороде

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

На церемонии WHERETOEAT CENTRE — 2025 (18+), прошедшей 9 октября в Нижнем Новгороде, вдова шеф-повара Олега Колисниченко Мария трогательно обратилась к собравшимся. Церемония прощания с кулинаром прошла утром того же дня в Казанской церкви.

Мария поднялась на сцену вместе с командой ресторана Pinci, занявшего девятое место в рейтинге лучших заведений Центрального и Приволжского федеральных округов. Вместе с ней выступил шеф-повар Илья Бабич, отметив, что этот день дался им нелегко.

"Мы должны были вдвоём выходить на эту сцену, но обстоятельства, к сожалению, не дали это сделать. Я знаю, что Олег Николаевич сегодня с нами, где-то здесь подсматривает. Это всё благодаря ему. Львиная доля всего того, что случилось с Pinci и будет случаться — это он. Команде хочу сказать огромное спасибо. Вы — титаны. Мы нашли силы прийти сюда сегодня, потому что для Олега это было делом этого года, делом жизни — чтобы Pinci жил и процветал", — сказал Бабич.

В своей речи Мария вспомнила, насколько преданным своему делу был Олег, как стремился к совершенству и вдохновлял команду.

"Олег Николаевич был фанатиком своей работы, и у него всегда было два мнения: если ты делаешь — делай идеально. Если не делаешь — тогда и не начинай. Но ты обязан делать", — сказала Мария.

Она отметила, что чтобы занять пятое место по Югу, потребовалось 11 лет. Чтобы занять девятое место в Центре - 11 месяцев. И всё это - благодаря команде и их рвению к созданию прекрасного и вкусного.

"Олег Николаевич, только после твоей смерти я поняла масштаб твоего величия. Столько человек его любят, почитают, уважают. Как бы мне сегодня ни было тяжело, я пришла с командой. Потому что, когда я буду на небесах, он сказал бы мне: "Ты офигела?! Почему ты не пошла?!"", — добавила вдова.

В своём выступлении она также обратилась ко всем представителям ресторанной индустрии: "Я понимаю стремление к совершенству, к идеалу, к завоевыванию наград, титулов. Это прекрасно, карьера важна. Но теперь уже, так как я являюсь вдовой великого человека, я прошу вас: берите ту ношу, которую вы можете вынести. Не выматывайте себя на 110%, потому что оно того не стоит. Не получите тарелочку в этом году — получите в следующем. Идите постепенно, уверенными шагами, но делайте это не в ущерб вам самим. Можно найти повара, официанта, перенести и открытие проекта на месяц. От этого никто не умрёт, как бы это горько ни звучало".

Мария поблагодарила всю команду ресторана и отметила, что без них Олег не смог бы реализовать свою мечту.

"Если бы он сейчас стоял здесь, он бы сказал: "Дальше — больше". Он мечтал стать первым шефом с двумя вазочками из разных регионов. Я знала, что так и будет. Потому что он — Колисниченко. И по-другому не умел", — заключила Мария.

"Не выматывайте себя, цените себя, своё время, своих близких. Время — оно такое короткое", — сказала в завершение Колисниченко.

Напомним, один из лучших шеф-поваров России, Олег Колисниченко, ушёл из жизни в возрасте 37 лет 7 октября. Инсульт настиг его прямо на рабочем месте. Медики выявили тромб в сонной артерии и срочно провели операцию. Однако позже у Олега развился отёк мозга. Несмотря на повторное вмешательство, спасти его не удалось. Он скончался спустя четыре дня после госпитализации.

Ранее сообщалось, что шесть ресторанов Нижнего Новгорода вошли в топ-10 лучших заведений Центрального и Приволжского федеральных округов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог Рестораны Смертность
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2025 15:20Эксперт высказался о неожиданной смерти шеф-повара в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 12:19Вдова шеф-повара Олега Колисниченко трогательно попрощалась с ним в соцсетях
08 октября 2025 12:00Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных