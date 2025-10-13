Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагической аварии, произошедшей в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, 13 октября около 13:30 40-летний водитель автомобиля "Рено Симбол" выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, а затем столкнулся со стоящей отечественной легковушкой.
В салоне находились трое мужчин. Двое пассажиров, предположительно являвшиеся братьями, погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения.
По предварительной информации, мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе пьяный водитель на скорости влетел в здание АЗС, из-за чего начался пожар.
