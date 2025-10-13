Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагической аварии, произошедшей в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, 13 октября около 13:30 40-летний водитель автомобиля "Рено Симбол" выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, а затем столкнулся со стоящей отечественной легковушкой.

В салоне находились трое мужчин. Двое пассажиров, предположительно являвшиеся братьями, погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения.

По предварительной информации, мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

