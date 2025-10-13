Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 17:10Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
12 октября 2025 11:44Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября
Происшествия

Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой

13 октября 2025 17:10 Происшествия
Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагической аварии, произошедшей в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Напомним, 13 октября около 13:30 40-летний водитель автомобиля "Рено Симбол" выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, а затем столкнулся со стоящей отечественной легковушкой.

В салоне находились трое мужчин. Двое пассажиров, предположительно являвшиеся братьями, погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения.

По предварительной информации, мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе пьяный водитель на скорости влетел в здание АЗС, из-за чего начался пожар.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
11 октября 2025 12:10Пешехода насмерть сбили утром на Бору
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных