Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП на автодороге Арзамас – Дивеево – Сатис этой ночью, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Предварительно, водитель Lada Granta (1990 год рождения) выехал на встречку, где совершил столкновение Chevrolet Cruze под управлением мужчины 1980 года рождения.

Водитель отечественного авто, водитель иномарки и его пассажир скончались на месте. Еще двух пассажиров увезли на скорой в центральную горбольницу Арзамаса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

