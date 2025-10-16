Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Происшествия
16 октября 2025 10:37Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом
16 октября 2025 09:17Уровень преступности снизился на 3% в Нижегородской области
15 октября 2025 20:10Главу нижегородского отделения Народного фронта арестовали до 9 декабря
15 октября 2025 14:43Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 13:49Нижегородца приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками
15 октября 2025 13:30Более 44 млн рублей лишились нижегородцы после общения с мошенниками
15 октября 2025 13:14Народный фронт назвал "кадровой ошибкой" назначение Жильцова
15 октября 2025 09:43Сотового оператора оштрафовали на 1,2 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 09:2716-летняя цыганка из Нижнего Новгорода погибла перед свадьбой в Подмосковье
15 октября 2025 09:17Нижегородский аэропорт возобновил работу
Происшествия

Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом

16 октября 2025 10:37
Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП на автодороге Арзамас – Дивеево – Сатис этой ночью, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Предварительно, водитель Lada Granta (1990 год рождения) выехал на встречку, где совершил столкновение Chevrolet Cruze под управлением мужчины 1980 года рождения. 

Водитель отечественного авто, водитель иномарки и его пассажир скончались на месте. Еще двух пассажиров увезли на скорой в центральную горбольницу Арзамаса. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Выксой пьяный водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, а затем столкнулся со стоящим авто. В результате погибли два пассажира. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
Арзамасский район ДТП Смертность
15 октября 2025 14:43Водителя автобуса будут судить за наезд на пенсионерку в Нижнем Новгороде
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
