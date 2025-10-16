Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом

Фото:
Три человека погибли в ДТП на автодороге Арзамас – Дивеево – Сатис этой ночью, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Предварительно, водитель Lada Granta (1990 год рождения) выехал на встречку, где совершил столкновение Chevrolet Cruze под управлением мужчины 1980 года рождения.
Водитель отечественного авто, водитель иномарки и его пассажир скончались на месте. Еще двух пассажиров увезли на скорой в центральную горбольницу Арзамаса.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что под Выксой пьяный водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, а затем столкнулся со стоящим авто. В результате погибли два пассажира. Возбуждено уголовное дело.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+