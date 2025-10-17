Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
17 октября 2025 10:48Более 30 медиков трудоустроились в Починковскую ЦРБ по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
17 октября 2025 10:47"Ростелеком" объединил 27 российских аэропортов в виртуальную частную сеть
17 октября 2025 10:41Контроль за школьными пищеблоками усилят в Арзамасе после вспышки норовируса
17 октября 2025 10:29Систему теплоснабжения Дзержинска проверят безопасным красителем
17 октября 2025 10:20Стоимость проезда в пригородных автобусах изменится в Городецком округе
17 октября 2025 10:03Дополнительный набор учащихся на учебный год 2025-2026 объявили в "Школе 800"
17 октября 2025 09:47Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам
17 октября 2025 09:38Вадим Булавинов: "Школьные музеи очень сильно влияют на формирование чувства патриотизма у ребят"
17 октября 2025 09:33Норовирус стал причиной вспышки заболеваемости в школе "Созвездие"
Общество

Дополнительный набор учащихся на учебный год 2025-2026 объявили в "Школе 800"

17 октября 2025 10:03 Общество
Школа 800 использует образовательные технологии для приемной кампании

Фото: "Школа 800"

В нижегородской "Школе 800" стартовал дополнительный набор в 5-8 и 10 классы на учебный год 2025-2026. Весь процесс проходит онлайн через собственную цифровую платформу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе образовательного учреждения. 

Заявку можно подать через Личный кабинет на официальном сайте образовательного учреждения. Туда же загружаются документы. Там отслеживается статус и бронируется время для очной встречи, если она потребуется. 

"Наша цель — создать экосистему, где все административные и образовательные процессы максимально удобны, прозрачны и эффективны для детей, родителей и педагогов. Запуск приемной кампании через Личный кабинет — это первый, но очень важный шаг в построении такой экосистемы не только для нашей школы, но и для всего региона", - отметил директор по цифровизации Дмитрий Бердышев. 

Цифровая платформа уже показала, что способна справляться с большим потоком заявлений. Ее можно адаптировать для других школ и использовать как основу для перехода всей региональной системы образования на цифровые рельсы.

Напомним, ранее директор учебного заведения Марк Сартан развеял миф об элитарности "Школы 800". 

Сообщалось также, что в школе запустили систему факультетов, схожую с концепцией факультетов в Хогвартсе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование цифровизация Школа 800
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
29 августа 2025 16:20Выяснилось, почему в нижегородской "Школе 800" резко подорожало питание
14 марта 2025 07:00Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
12 марта 2025 13:43Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных