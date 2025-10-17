Дополнительный набор учащихся на учебный год 2025-2026 объявили в "Школе 800" Общество

Фото: "Школа 800"

В нижегородской "Школе 800" стартовал дополнительный набор в 5-8 и 10 классы на учебный год 2025-2026. Весь процесс проходит онлайн через собственную цифровую платформу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе образовательного учреждения.

Заявку можно подать через Личный кабинет на официальном сайте образовательного учреждения. Туда же загружаются документы. Там отслеживается статус и бронируется время для очной встречи, если она потребуется.

"Наша цель — создать экосистему, где все административные и образовательные процессы максимально удобны, прозрачны и эффективны для детей, родителей и педагогов. Запуск приемной кампании через Личный кабинет — это первый, но очень важный шаг в построении такой экосистемы не только для нашей школы, но и для всего региона", - отметил директор по цифровизации Дмитрий Бердышев.

Цифровая платформа уже показала, что способна справляться с большим потоком заявлений. Ее можно адаптировать для других школ и использовать как основу для перехода всей региональной системы образования на цифровые рельсы.

