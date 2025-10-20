"Кукольник" Москвин признался, что пишет мемуары о любви к девочкам

Краевед-некрополист Анатолий Москвин пишет мемуары, находясь на принудительном лечении в психбольнице №2 Нижнего Новгорода.
Напомним, что Москвина задержали в 2011 году. В его квартире и гараже тогда нашли более двух десятков тел девочек, которые он выкопал с кладбищ, мумифицировал и превращал в кукол. Он одевал их в самодельные наряды и расставлял по комнатам. В некоторых вставлял звуковые модули, что куклы "пели" своему создателю. Москвин называл их своими "дочками" и говорил, что хотел "воскресить".
На нижегородца завели уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших, но в 2012 году признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2022 году суд официально признал его недееспособным. У Москвина диагностирована параноидальная шизофрения.
Осенью 2025 года журналисты сообщили, что врачи психбольницы готовят Москвина к выписке. Однако суду про это ничего неизвестно, а ведь именно суд должен решить: останется "кукольник" в стационаре или нет.
При этом в больничных стенах Москвину вполне комфортно. Там ему позволяют писать собственную книгу. Об этом стало известно из интервью, которое некрополист дал соседям по палате.
"Вообще я сейчас делом занимаюсь. Пишу важную бумагу", — сообщил душевнобольной своим интервьюерам.
Мужчина пояснил, что пишет про особое отношение к маленьким девочкам, кладбищам, могилам и приключениям. "Приключениями", к слову, он называет коллекционирование детских тел.
"Постараюсь написать свое жизнеописание", — добавил Москвин.
Как пишет телеграм-канал Shot, книге "кукольника" едва ли суждено выйти в свет. "Врачи пришли в ужас, когда прочитала рукописи больного", — отметили журналисты.
