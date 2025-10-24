Что говорят в "Теплоэнерго" по поводу нового уголовного дела о вони Общество

Фото: Полина Зубова

В АО "Теплоэнерго" отреагировали на новое уголовное, связанное с Нижегородской станцией аэрации (НСА).

Напомним, что весной 2025 года ФСБ выявила нарушения при утилизации опасных отходов в Нижнем Новгороде. Тогда фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий стали бывший исполнительный директор АО "Нижегородский водоканал" и начальник Нижегородской станции аэрации.

А 23 октября в СК сообщили об уголовном деле по факту халатности при реконструкции объекта. Его завели в отношении должностных лиц станции аэрации и контролирующей службы в сфере природопользования. По данным следствия, они нарушили правила эксплуатации источников выбросов вредных веществ в воздух. И именно это, как считают в силовом ведомстве, стало причиной вони, которая изводит горожан.

"Предприятие и все сотрудники Нижегородской станции аэрации заинтересованы в объективном рассмотрении всех материалов дела", - гласит пресс-релиз на сайте ресурсоснабжающей организации.

В компании уточнили, что станция принимает стоки со всего Нижнего Новгорода, Бора и части Кстова. При этом ведутся мероприятия по борьбе с источниками запахов сероводорода.

По данным предприятия, замеры воздуха газоанализаторами в жилых кварталах показали: превышений ПДК по дурнопахнущим веществам не выявлено.

"Однако при розе ветров могут быть фоновые запахи с разных источников, которые не несут опасности для жизнедеятельности человека", - добавили ресурсники.

Сообщалось, что на станции аэрации завершается первый этап реконструкции. Параллельно ведется проектирование по второму этапу, реализация которого продлится до 2029 года.

Кстати, в августе Росприроднадзор провел первую внеплановую проверку на станции аэрации. Специалисты выявили семь нарушений. В итоге АО "Нижегородский водоканал" уже получило предписание устранить все выявленные нарушения. Но поскольку запах канализации, распространяемый по городу, никуда не делся, надзорное ведомство решило, что меры предприняты не были. И в октябре станция аэрации получила новое предостережение.