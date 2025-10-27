Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой

27 октября 2025 18:03 Происшествия
Нижегородец пострадал при попытке вскрыть сейф болгаркой

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку после инцидента в жилом доме на улице Карла Маркса, где в одной из квартир произошел взрыв внутри сейфа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полицию. 

По предварительной информации, 90-летний владелец квартиры пытался вскрыть сейф при помощи болгарки, что могло спровоцировать детонацию.

В региональном управлении МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило вечером в воскресенье. На место прибыли пожарные, однако признаков возгорания обнаружено не было, и их помощь не потребовалась.

В МВД по Нижегородской области уточнили, что хозяин квартиры получил травмы и был госпитализирован. По одной из версий, в сейфе мог находиться старый боеприпас — возможно, патрон, — который сдетонировал от искры при попытке вскрытия.

Тем временем в МКУ "ГО ЧС Нижнего Новгорода" настаивают: говорить о взрыве в доме некорректно, так как конструктивные элементы здания не пострадали, угрозы для других жильцов нет. 

На данный момент правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 91-летняя женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в поселке Гидроторф Балахнинского округа.

Ранее сообщалось, что 91-летняя женщина погибла на пожаре в многоквартирном доме в поселке Гидроторф Балахнинского округа.

Теги:
Взрыв Полиция
