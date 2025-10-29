Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На нижегородца, напавшего на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печеры, могут завести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

39-летнего безработного мужчину, который сначала вырвал дворник автобуса и разбил им окно, а затем начал угрожать водителю ножом, оперативно задержали и доставили в отдел полиции сотрудники ППС.

Его задержали за неповиновение представителю власти. "В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.

