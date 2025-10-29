Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Происшествия
29 октября 2025 12:46Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом
29 октября 2025 12:16Павловская птицефабрика получила штраф после гибели сотрудника
29 октября 2025 11:10"Защитник гостайны" из нижегородского МЧС получил условку за ее разглашение
29 октября 2025 11:00Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем
29 октября 2025 10:00Хлопок в нижегородской пятиэтажке обернулся проверками СК и прокуратуры
29 октября 2025 09:30Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе по автобусу на Автозаводе
29 октября 2025 07:21Что известно о хлопке в пятиэтажке на Львовской в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:48Напавший на автобусом с ножом мужчина задержан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 18:30Росфинмониторинг внес 31-летнего уроженца Дзержинска в список экстремистов
28 октября 2025 18:05Разъяренный пассажир с ножом набросился на автобус в Верхних Печерах
Происшествия

Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом

29 октября 2025 12:46
Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На нижегородца, напавшего на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печеры, могут завести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

39-летнего безработного мужчину, который сначала вырвал дворник автобуса и разбил им окно, а затем начал угрожать водителю ножом, оперативно задержали и доставили в отдел полиции сотрудники ППС. 

Его задержали за неповиновение представителю власти. "В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку информации о возможной стрельбе по автобусу в Автозаводском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
автобусы Нападение Полиция
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
