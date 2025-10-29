Нападение на автобус может обернуться для нижегородца уголовным делом

Фото:
На нижегородца, напавшего на рейсовый автобус в микрорайоне Верхние Печеры, могут завести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
39-летнего безработного мужчину, который сначала вырвал дворник автобуса и разбил им окно, а затем начал угрожать водителю ножом, оперативно задержали и доставили в отдел полиции сотрудники ППС.
Его задержали за неповиновение представителю власти. "В отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку информации о возможной стрельбе по автобусу в Автозаводском районе.
