28 октября 2025 12:22Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в ПФО
Происшествия

Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе по автобусу на Автозаводе

29 октября 2025 09:30 Происшествия
Неизвестные обстреляли автобус на Автозаводе: полиция прводит проверку

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о повреждении стекла у пассажирского автобуса в Автозаводском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 28 октября в социальных сетях появились сообщения от очевидцев, что неизвестные якобы обстреляли автобус около лицея №165.  

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в тот же день в микрорайоне Верхние Печеры был задержан мужчина, который с ножом напал на автобус.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире.

Теги:
автобусы Автозаводский район МВД
