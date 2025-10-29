Полиция проверяет информацию о возможной стрельбе по автобусу на Автозаводе Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о повреждении стекла у пассажирского автобуса в Автозаводском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 28 октября в социальных сетях появились сообщения от очевидцев, что неизвестные якобы обстреляли автобус около лицея №165.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося в настоящее время уточняются.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в тот же день в микрорайоне Верхние Печеры был задержан мужчина, который с ножом напал на автобус.

Ранее сообщалось, что полицейские проводят проверку после взрыва сейфа в нижегородской квартире.