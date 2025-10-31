ФК "Пари НН" всухую проиграл ЦСКА

Фото:
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" потерпел очередное поражение в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги, уступив московскому ЦСКА со счётом 0:2. Встреча прошла в столице и завершилась уверенной победой хозяев поля.
Первый гол армейцы забили в концовке первого тайма. На 40-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти.
Во второй половине игры ЦСКА продолжал доминировать. На 82-й минуте Матвей Кисляк установил окончательный счёт — 2:0 в пользу москвичей.
Подопечные Алексея Шпилевского с 7 набранными очками продолжают замыкать турнирную таблицу РПЛ. Всего с начала сезона 2025/2026 нижегородцы проиграли 16 из 20 проведенных матчей во всех турнирах.
Следующий матч (6+) "Пари НН" проведёт 8 ноября на своём поле против казанского "Рубина".
Напомним, один из лидеров команды Хуан Боселли рассматривает возможность трансфера в более амбициозный клуб.
Ранее сообщалось, что руководство "Пари НН" не будет увольнять Шпилевского несмотря на плохие результаты команды.
