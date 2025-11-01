Арзамасская школа "Созвездие" возобновила работу после вспышки норовируса Общество

Фото: Максим Герасимов

В арзамасской школе "Созвездие" с 1 ноября полностью возобновились занятия. Такое решение приняли после постановления регионального управления Роспотребнадзора. Учебный процесс снова идет в обычном режиме, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Руководство учреждения напомнило, что 5 ноября стартует новая учебная четверть. В связи с этим всех учеников, родителей и педагогов просят быть особенно внимательными к чистоте и соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, в середине октября в "Созвездии" произошла вспышка острой кишечной инфекции. В больницу попали более 50 человек, среди них — ученики и сотрудники. Причиной отравления, как выяснил Роспотребнадзор, стал норовирус, обнаруженный в пищеблоке школы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин держит расследование под личным контролем. По последним данным, все пострадавшие дети уже выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что специалисты считают, что массовое отравление могло произойти из-за неправильного хранения продуктов.