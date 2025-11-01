Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 15:50Северный медцентр объединит четыре ЦРБ в Нижегородской области
01 ноября 2025 15:30Арзамасская школа "Созвездие" возобновила работу после вспышки норовируса
01 ноября 2025 15:04Нижегородцам рассказали, на что обратить внимание при выборе семейного терапевта
01 ноября 2025 14:31Нижегородец Роман Пермяков отправил еще один гуманитарный груз на СВО
01 ноября 2025 14:16Нижегородцам рассказали, как будут ходить автобусы в День народного единства
01 ноября 2025 13:47Мошенники начали выдавать себя за сотрудников нижегородского минимущества
01 ноября 2025 13:30Эндокринолог из Йемена начал принимать пациентов в Балахне
01 ноября 2025 13:16Молочную кухню в Нижнем Новгороде оборудуют новым котлом после ЧП
01 ноября 2025 12:58Еще один участок проспекта Ленина избавили от проводов в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 12:40В Нижнем Новгороде собачьи будки поставили у песочницы — зоозащитники против
Общество

Арзамасская школа "Созвездие" возобновила работу после вспышки норовируса

01 ноября 2025 15:30 Общество
Арзамасская школа Созвездие возобновила работу после вспышки норовируса

Фото: Максим Герасимов

В арзамасской школе "Созвездие" с 1 ноября полностью возобновились занятия. Такое решение приняли после постановления регионального управления Роспотребнадзора. Учебный процесс снова идет в обычном режиме, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Руководство учреждения напомнило, что 5 ноября стартует новая учебная четверть. В связи с этим всех учеников, родителей и педагогов просят быть особенно внимательными к чистоте и соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, в середине октября в "Созвездии" произошла вспышка острой кишечной инфекции. В больницу попали более 50 человек, среди них — ученики и сотрудники. Причиной отравления, как выяснил Роспотребнадзор, стал норовирус, обнаруженный в пищеблоке школы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин держит расследование под личным контролем. По последним данным, все пострадавшие дети уже выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что специалисты считают, что массовое отравление могло произойти из-за неправильного хранения продуктов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Карантин Школы
Поделиться:
Новости по теме
01 ноября 2025 11:05Анонимный чат поддержки для подростков заработал в Нижегородской области
27 октября 2025 11:31СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе
27 октября 2025 08:00Нижегородский лицей №38 оборудуют видеонаблюдением почти за 2 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных