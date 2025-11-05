ГУАД получил разрешение на проект планировки участка Восточного обхода Экономика

Фото: Кира Мишина

Минград Нижегородской области выдал разрешение на подготовку проектной документации по планировке территории для шестого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Работы будут проводиться на участке от дома № 459 в Слободе Подновье вдоль набережной Гребного канала до улицы Лысогорской. Территория охватывает Нижегородский и Кстовский районы. Общая площадь планируемой зоны составляет около 9,2 га (точные границы будут определены в процессе проектирования. - Прим. ред.).

Документация будет включать проект планировки и межевания территории. Цель подготовки — выделение элементов планировочной структуры, установление красных линий, определение границ зон размещения объектов капитального строительства, а также обеспечение устойчивого развития территории.

Разрешение выдано Главному управлению автомобильных дорог региона (ГКУ НО "ГУАД"). Работы профинансируют из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что подготовка к строительству Восточного обхода Нижнего Новгорода продолжается, однако окончательное соглашение о реализации проекта пока не заключено. Правительство региона рассматривает две концессионные инициативы и ведет переговоры с потенциальными инвесторами.