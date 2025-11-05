Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Предпринимателей в Нижегородской области может стать меньше

05 ноября 2025 11:58 Экономика
Предпринимателей в Нижегородской области может стать меньше

В ближайшие годы в Нижегородской области может уменьшиться количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Это следует из прогноза социально-экономического развития, который включен в проект регионального бюджета на 2026-2028 годы.

Согласно документу, уже в 2025 году число МСП в регионе может уменьшиться более чем на тысячу организаций по сравнению с предыдущим годом — с 49 622 до 48 579. В настоящее время на этих предприятиях занято около 316,2 тысячи человек.

На 2026 год рассматриваются два возможных сценария. В первом случае количество предприятий останется на уровне 48 579, однако численность занятых может снизиться до 311,4 тысячи. Во втором — число МСП немного увеличится до 48 725, и такая динамика может сохраниться в 2027 году.

Авторы прогноза поясняют, что ситуация во многом зависит от изменений в федеральных программах поддержки бизнеса, а также от общей экономической конъюнктуры.

Кстати, нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году. 

Напомним, в Нижегородской области снизилось число проверок предпринимателей. Сообщалось также, что региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

