Суд продлил арест экс-главе ГУММиД Андрею Левдикову до 15 декабря

Фото:
Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю муниципального учреждения "ГУММиД" Андрею Левдикову. Экс-чиновник останется под арестом до 15 декабря, следует из картотеки дел суда.
Напомним, Левдикова обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в 2024-2025 годах Левдиков оказал содействие частной компании в победе на муниципальном конкурсе по строительству и ремонту дорог в Нижнем Новгороде. После заключения контракта он, как утверждается, обеспечил беспрепятственное сопровождение сделки. В качестве вознаграждения учредитель этой компании оплатил ремонт в квартире Левдикова на сумму более 7 млн рублей.
Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено в мае 2025 года. После этого Левдиков был объявлен в федеральный розыск. Позднее он сам сдался правоохранительным органам и был арестован.
Ранее сообщалось, что экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+