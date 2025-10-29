Суд продлил арест экс-главе ГУММиД Андрею Левдикову до 15 декабря Происшествия

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю муниципального учреждения "ГУММиД" Андрею Левдикову. Экс-чиновник останется под арестом до 15 декабря, следует из картотеки дел суда.

Напомним, Левдикова обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в 2024-2025 годах Левдиков оказал содействие частной компании в победе на муниципальном конкурсе по строительству и ремонту дорог в Нижнем Новгороде. После заключения контракта он, как утверждается, обеспечил беспрепятственное сопровождение сделки. В качестве вознаграждения учредитель этой компании оплатил ремонт в квартире Левдикова на сумму более 7 млн рублей.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено в мае 2025 года. После этого Левдиков был объявлен в федеральный розыск. Позднее он сам сдался правоохранительным органам и был арестован.

