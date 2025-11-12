Вонючий туман накрыл утром Нижний Новгород Общество

Утро 12 ноября началось для жителей Нижнего Новгорода с густого тумана, сопровождаемого резким и неприятным запахом. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, в воздухе чувствуется гарь и химические примеси.

Нижегородцы пишут, что зловоние распространилось практически по всему городу. Особенно сильный запах зафиксирован в Советском и Нижегородском районах, а также в Дзержинске.

Жители заречной части также жалуются на устойчивый запах гари. В районе улицы Кузбасской и на Автозаводе ощущается стойкий химический привкус в воздухе.

В Дзержинске описывают атмосферу как "гарь и химия". Местные жители выражают обеспокоенность происходящим.

Ранее сообщалось, что из-за неприятного запаха снова проводят проверки на Нижегородской станции аэрации.

Напомним также, что усилен надзор за деятельностью нижегородских предприятий в части выбросов стоков, создающих нагрузку на систему водоотведения.

Кроме того, нижегородские власти разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов, в том числе, усилили контроль за деятельностью "черных" ассенизаторов.