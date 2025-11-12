Глава нижегородского депобра продолжит наработки предшественника Общество

Фото: Александр Воложанин

Новая глава департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Борякова рассказала о первых шагах на новой должности и поделилась планами по развитию образовательной сферы города.

Напомним, Ирина Борякова была назначена на пост в середине октября мэром Юрием Шалабаевым. До этого она возглавляла школу №131 в микрорайоне "Цветы", где обучаются почти три тысячи учеников. За плечами Боряковой более 20 лет опыта в системе образования. Она начинала как старшая вожатая и прошла путь до директора школы.

В беседе с pravda-nn.ru Ирина Борякова отметила, что приступила к работе с конкретными задачами, но пока не готова делать громкие заявления.

По её словам, сейчас важно вникнуть в процессы и оценить текущую ситуацию: "Я пришла, чтобы работать. Но как я с этим справлюсь, покажет время. Пока рано делать какие-то выводы, и я точно не настроена на то, чтобы озвучивать какие-то такие долгоиграющие вещи".

Также она выразила уважение к своему предшественнику Владимиру Радченко, который ушёл из жизни в августе 2025 года в возрасте 41 года. Борякова подчеркнула, что имела опыт совместной работы с ним и находилась в его подчинении. По её словам, он оставил после себя не только сильную профессиональную команду, но и значимые наработки, которые она намерена продолжить, а также реализовывать новые задачи от главы города.

