Интернет снова пропал в некоторых частях Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде вновь наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Нижегородцы жалуются на резкое исчезновение связи, которое началось после обеда 18 ноября и продолжается до настоящего момента.

Сбои зафиксированы в различных районах города. Особенно много обращений поступает с проспекта Гагарина, улицы Белинского, а также с площадей Лядова, Сенной и Свободы. Проблемы с подключением также отмечают жители Автозаводского и Ленинского районов.

При этом не все абоненты пострадали от отключения. У некоторых нижегородцев интернет работает без нареканий.

Напомним, в регионе действует карта с точками бесплатного Wi-Fi. Она создана специально на случай подобных ситуаций и позволяет найти ближайшее место с доступом к интернету. Пользоваться картой можно даже без подключения к сети.

Кроме того, в случае сбоев продолжают функционировать приложения из так называемого "белого списка", доступ к которым сохраняется вне зависимости от состояния сети.

Ранее интернет уже пропадал 11 ноября из-за соображений безопасности.