Интернет снова пропал в некоторых частях Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде вновь наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Нижегородцы жалуются на резкое исчезновение связи, которое началось после обеда 18 ноября и продолжается до настоящего момента.
Сбои зафиксированы в различных районах города. Особенно много обращений поступает с проспекта Гагарина, улицы Белинского, а также с площадей Лядова, Сенной и Свободы. Проблемы с подключением также отмечают жители Автозаводского и Ленинского районов.
При этом не все абоненты пострадали от отключения. У некоторых нижегородцев интернет работает без нареканий.
Напомним, в регионе действует карта с точками бесплатного Wi-Fi. Она создана специально на случай подобных ситуаций и позволяет найти ближайшее место с доступом к интернету. Пользоваться картой можно даже без подключения к сети.
Кроме того, в случае сбоев продолжают функционировать приложения из так называемого "белого списка", доступ к которым сохраняется вне зависимости от состояния сети.
Ранее интернет уже пропадал 11 ноября из-за соображений безопасности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+