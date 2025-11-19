Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Культура и отдых

Здание торговых лавок купца Заплатина на Стрелке предложено признать ОКН

19 ноября 2025 14:09 Культура и отдых
Здание торговых лавок купца Заплатина на Стрелке предложено признать ОКН

Фото: Анастасия Назарова

Здание торговых лавок купца С.А. Заплатина, построенное в 1890 году, предложено включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Соответствующий приказ Управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области проходит антикоррупционную экспертизу. 

Здание расположено на улице Совнаркомовской, 1. В 2024 году оно было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия как "Корпус лавок С.А. Заплатина".

В пояснительной записке отмечается, что приказ разработан в рамках исполнения требований федерального закона "Об объектах культурного наследия", с целью обеспечения сохранности памятника на исторически сложившейся территории. Проект документа прошел общественное обсуждение, а также был рассмотрен прокуратурой Нижегородской области. 

Добавим, что в Нижнем Новгороде есть еще один объект культурного наследия, связанный с именем купца Заплатина - его дом на улице Ошарской, 1/41. Здание, возведённое в 1911 году, сейчас занимает военкомат Нижегородской области. В настоящее время там продолжаются реставрационные работы. 

Ранее сообщалось, что три ОКН в исторической части Нижнего Новгорода будут отреставрированы к осени 2029 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архитектура История ОКН
