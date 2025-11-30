Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 ноября 2025 14:50Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
30 ноября 2025 11:12Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое
30 ноября 2025 10:57"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 18:00Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе
29 ноября 2025 16:34Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе
29 ноября 2025 15:46Бастрыкин поручил проверить сообщения о насилии над детьми в детсаду Городца
29 ноября 2025 13:50Студент из Кстова вовлек одногруппника в мошенничество с банковскими картами
29 ноября 2025 12:50Массовое ДТП произошло на улице Рябцева в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 09:11Сильный пожар тушат пожарные в Сормове
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
Происшествия

Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе

30 ноября 2025 14:50 Происшествия
Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода стал жертвой интернет-аферистов, пытаясь получить дополнительный доход на маркетплейсе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

47-летний мужчина откликнулся в мессенджере на предложение подработки. Неизвестные уверяли, что он сможет заработать, если будет выкупать товары, а затем возвращать их, оставляя положительные отзывы. За такие действия обещали вернуть затраченные средства и выплатить проценты.

Следуя инструкции, горожанин оформил заказ и перевел 80 тысяч рублей через мобильное приложение. После получения денег "работодатели" прекратили общение, а потраченные средства мужчине не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности причастных к обману и проводят необходимые проверки.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность и не соглашаться на предложения "легкого" заработка от незнакомцев в сети. При получении сомнительных сообщений рекомендуется сразу обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что "силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей. 

Также стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей с продажей авто. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники
Поделиться:
Новости по теме
29 ноября 2025 07:00Нижегородская пенсионерка за три встречи с аферисткой отдала 3,6 млн рублей
27 ноября 2025 14:24Средний "чек" мошенников снизился в 4 раза
23 ноября 2025 09:10Двое нижегородцев потеряли 7 млн рублей при покупке авто у мошенников
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных