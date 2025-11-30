Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе Происшествия

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода стал жертвой интернет-аферистов, пытаясь получить дополнительный доход на маркетплейсе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

47-летний мужчина откликнулся в мессенджере на предложение подработки. Неизвестные уверяли, что он сможет заработать, если будет выкупать товары, а затем возвращать их, оставляя положительные отзывы. За такие действия обещали вернуть затраченные средства и выплатить проценты.

Следуя инструкции, горожанин оформил заказ и перевел 80 тысяч рублей через мобильное приложение. После получения денег "работодатели" прекратили общение, а потраченные средства мужчине не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности причастных к обману и проводят необходимые проверки.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность и не соглашаться на предложения "легкого" заработка от незнакомцев в сети. При получении сомнительных сообщений рекомендуется сразу обращаться в полицию.

