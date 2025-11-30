Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода стал жертвой интернет-аферистов, пытаясь получить дополнительный доход на маркетплейсе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
47-летний мужчина откликнулся в мессенджере на предложение подработки. Неизвестные уверяли, что он сможет заработать, если будет выкупать товары, а затем возвращать их, оставляя положительные отзывы. За такие действия обещали вернуть затраченные средства и выплатить проценты.
Следуя инструкции, горожанин оформил заказ и перевел 80 тысяч рублей через мобильное приложение. После получения денег "работодатели" прекратили общение, а потраченные средства мужчине не вернули.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности причастных к обману и проводят необходимые проверки.
Правоохранители напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность и не соглашаться на предложения "легкого" заработка от незнакомцев в сети. При получении сомнительных сообщений рекомендуется сразу обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что "силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей.
Также стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана пожилых людей с продажей авто.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+