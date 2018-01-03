"Особый интерес представляет книга отзывов первых посетителей "Домика Каширина" от 1938 года", - Борис Пудалов Культура и отдых

Борис Пудалов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Особый интерес представляет книга отзывов первых посетителей "Домика Каширина" от 1938 года", - сказал руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов 10 января 2018 года на презентации документов, связанных с созданием и первыми годами работы дома-музея "Домик Каширина", где провел детские годы жизни Алексей Пешков (Максим Горький).



Он отметил, что решение о мемориализации мест, связанных с биографией и жизнью писателя, было принято учеными в 1932 году, а спустя год был подготовлен подробный план реставрации, и дом, который готовили к сносу, был спасен.



"Здание было уже ветхим, стояло на отшибе и маленький домик планировали попросту снести, но горьковеды двинули идею, что домик надо сохранить и сделать его музеем, чтобы показать, где родился и жил Горький. Сначала это был музей быта, потом он стал музеем быта А.М. Горького. В народе появилось название "Домик Каширина". Он был сохранен и научно отреставрирован, то есть был воссоздан не только его внешний вид, но и детально восстановлено внутреннее убранство, расположение комнат и прочее. Музей впервые официально открыл свои двери для посетителей в январе 1938 года, однако у нас есть сведения, подтверждающие, что музей принял первых посетителей еще летом 1937 года. В первом полугодии 1938 года музей посетили более восьми тысяч школьников, студентов и курсантов из разных городов СССР, более 200 научных работников и работников искусств, около 40 иностранных граждан, служащие, рабочие, военные", - добавил Борис Пудалов.



"Особый интерес представляет книга отзывов посетителей в первые дни работы музея. В ней зафиксированы первые впечатления посетителей от экспозиции вновь созданного музея. Например, один из школьников отметил, что в музее удалось создать эффект присутствия: "Кажется, что сейчас с полатей спрыгнет мальчик Алеша, а из комнаты выйдет бабушка", - рассказал Пудалов.

Он подчеркнул, что в числе посетителей, которые оставили свои отзывы, были и такие известные люди, как первый литературный критик очерков Горького Илья Груздев, народный артист Алексей Грибов и другие артисты МХАТ. Во время Великой Отечественной войны экспозицию музея перевезли в Тоншаевский район, где ее посетил маршал Ворошилов.



Напомним, что нижегородские архивисты рассчитывают на включение записи о рождении Алексея Пешкова в реестр уникальных документов в 2018 году.

СПРАВКА:

Музей был основан 1 июля 1933 года Федором Павловичем Хитровским. Расположен по адресу: Почтовый съезд, 21. Открытие музея состоялось 1 января 1938 года. В музее воспроизведена подлинная обстановка дома мещан Василия Васильевича и Акулины Ивановны Кашириных, деда и бабушки писателя Пешкова. В этом доме Горький жил с августа 1871 по весну 1872 г. Посетителям предлагаются экскурсии: Алёша Пешков в мещанской семье Кашириных. Быт и нравы нижегородских мещан. Повесть "Детство" — вечная русская книга.