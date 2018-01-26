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Бизнес

"Тенденцию по принятию мер поддержки малого и среднего бизнеса должны подхватить и в регионах", - Денис Лабуза

29 января 2018 13:50  [322] Бизнес
Денис Лабуза

Денис Лабуза

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Тенденцию по принятию мер поддержки малого и среднего бизнеса должны подхватить и в регионах", - считает член правления Торгово-промышленной палаты региона Денис Лабуза.

Об этом он сообщил 29 января 2017 года, комментируя вынесенный министерством экономического развития РФ законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и ст.12 ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" на рассмотрение Госдумы. Таким образом, полагают в министерстве, будет решена задача по расширению возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства по привлечению доступного финансирования.

"Новый законопроект – новость, безусловно, оптимистичная. Правительство РФ продолжает работать в том векторе, который был задан президентом Владимиром Путиным. И тенденцию по принятию мер поддержки малого и среднего бизнеса должны подхватить и в регионах", - сказал Лабуза.

Прежде всего, по его мнению, нижегородскому бизнес-сообществу было бы полезно иметь возможность высказывать свои предложения на самом высоком уровне.

"Сегодня надежды малого бизнеса связаны с возрождением одноименного совета при губернаторе Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин уже пообещал помощь местным промышленникам, сообщив, что правительство области будет поддерживать проекты, ориентированные на производство новой продукции и диверсификацию заказов. Было бы здорово усилить динамику этой работы. Крупные промышленные предприятия могли бы стать локомотивом для малого и среднего бизнеса, и потянуть за собой, словно вагончики, малые компании, которые занимаются высокотехнологичными проектами", - резюмировал Лабуза.

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