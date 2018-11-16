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Экономика

"Вне зависимости от цен на нефть, соцобязательства государства представлены в бюджете в полном объёме", - Вадим Булавинов

28 ноября 2018 10:21  [75] Экономика
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Вне зависимости от цен на нефть и газ, социальные обязательства государства представлены в бюджете в полном объёме", -Депутат Государственной Думы от "Единой России" Вадим Булавинов прокомментировал принятие федерального бюджета на следующий год

Депутат напомнил, что проект бюджета был внесён в Государственную думу РФ в октябре, и его рассмотрение заняло почти два месяца. "Документ содержит в себе четыре тысячи страниц, и за итоговыми показателями доходов и расходов на ближайшие три года скрывается нечто большее, а именно - планы на будущее нашей страны и каждого её жителя. Рост экономики, социальные обязательства перед гражданами, защита от внешних угроз, помощь регионам, – всё это необходимые составляющие главного финансового документа страны", - отметил Булавинов.

"В условиях постоянного внешнего давления на Россию и нестабильности на нефтяном рынке приходится быть прагматичными, чтобы достигать поставленных задач. Такой подход уже в этом году позволил направить дополнительные нефтегазовые доходы на поддержку регионов и другие важные сферы. Главное же, на мой взгляд, что, вне зависимости от цен на нефть и газ, социальные обязательства государства представлены в бюджете в полном объёме. Документ предполагает конкретные решения в интересах людей, поэтому фракция "Единой России" проголосовала "за", - добавил депутат.

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