Нижний сегодня: главные события дня Общество

Виктор Сдобняков назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья

Виктор Сдобняков в должности и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода будет курировать работу департамента жилья и инженерной инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, а также управления делами.

Депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин по-прежнему не найден

С апреля этого года Сергей Каргин не появляется на заседаниях Думы. В октябре он якобы написал заявление о сложении полномочий и прислал заявление с курьером в Думу, поэтому выяснить, действительно ли депутат писал письмо - невозможно, поскольку он не выходит на связь. Родители Сергея Каргина говорят, что он в настоящие время путешествует.

Нижегородец предложил инвестировать городские бюджетные деньги в криптовалюту

Мужчина на публичных слушаниях по городскому бюджету предложил администрации города создать муниципальную торговую площадку и осуществлять продажу и покупку криптовалюты. По мнению горожанина, эта сфера деятельности поможет муниципалитету заработать средства, которых бы хватило на увеличение зарплаты учителям и врачам.

Администрации районов Нижнего Новгорода станут штрафовать за нечищеные дороги и тротуары

Сумма штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период составит от 5 до 10 тысяч рублей.

СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области

По версии следствия, вечером 1 декабря Ирина Сычева ушла из дома на ул. Гагарина в посёлке Буревестник и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" проведёт "День обезьян" 15-16 декабря

Акция приурочена к международному дню обезьян, который празднуется 14 декабря.