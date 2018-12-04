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04 декабря 2018 20:19  [46] Нижний сегодня: главные события дня
04 декабря 2018 17:14  [127] Нижегородская область в 2019 году получит 1,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Демография"
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04 декабря 2018 16:32  [158] Рейд сотрудников МЧС по местам массового выхода рыбаков на лед в Нижнем Новгороде
04 декабря 2018 16:28  [72] "Нижегородэнергогазрасчет" проводит для абонентов акцию "В Новый год без долгов"
04 декабря 2018 15:51  [1089] МФЦ в Нижнем Новгороде оказали около 1 млн услуг за январь-ноябрь 2018 года
04 декабря 2018 15:05  [66] Имя Валерия Чкалова набирает боле 50% в голосовании за переименование нижегородского аэропорта
04 декабря 2018 15:00  [126] "Создание научного образовательного центра для региона просто необходимо", - Сергей Дмитриев
04 декабря 2018 14:48  [1141] Депутат Думы Дзержинска Олег Корпатенков предложил в качестве арт-объекта создать граффити на одной из улиц города
04 декабря 2018 13:52  [1192] Депутаты Думы Дзержинска организовали для детей конкурсы рисунков и елочных украшений в преддверии Нового года
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

04 декабря 2018 20:19  [46] Общество

Виктор Сдобняков назначен и.о. замглавы Нижнего Новгорода по вопросам благоустройства и жилья

Виктор Сдобняков в должности и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода будет курировать работу департамента жилья и инженерной инфраструктуры, управления благоустройства, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, а также управления делами.

Депутат Думы Нижнего Новгорода Сергей Каргин по-прежнему не найден

С апреля этого года Сергей Каргин не появляется на заседаниях Думы. В октябре он якобы написал заявление о сложении полномочий и прислал заявление с курьером в Думу, поэтому выяснить, действительно ли депутат писал письмо - невозможно, поскольку он не выходит на связь. Родители Сергея Каргина говорят, что он в настоящие время путешествует.

Нижегородец предложил инвестировать городские бюджетные деньги в криптовалюту

Мужчина на публичных слушаниях по городскому бюджету предложил администрации города создать муниципальную торговую площадку и осуществлять продажу и покупку криптовалюты. По мнению горожанина, эта сфера деятельности поможет муниципалитету заработать средства, которых бы хватило на увеличение зарплаты учителям и врачам.

Администрации районов Нижнего Новгорода станут штрафовать за нечищеные дороги и тротуары

Сумма штрафов на должностное лицо за нарушение требований к уборке в зимний период составит от 5 до 10 тысяч рублей.

СУ СК возбудило уголовное дело по факту пропажи 20-летней Ирины Сычёвой в Богородском районе Нижегородской области

По версии следствия, вечером 1 декабря Ирина Сычева ушла из дома на ул. Гагарина в посёлке Буревестник и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" проведёт "День обезьян" 15-16 декабря

Акция приурочена к международному дню обезьян, который празднуется 14 декабря.

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