Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин совершают осмотр объектов в регионе, связанных с экологией

Сегодня в Нижегородской области с визитом находится министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который совместно с губернатором региона Глебом Никитиным совершают осмотр объектов, связанных с экологией. Первая половина рабочего визита посвящена осмотру объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра".

"МАГ Груп" намерен за 10 лет построить в Дзержинске полигон ТБО за 4 млрд рублей

Рядом с планируемым к строительству полигоном находится автоматизированный мусоросортировочный комплекс, построенный "МАГ Груп" в мае 2018 года.

Проректор ННГУ считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года

Такое заявление проректор по науке ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского" Виктор Казанцев сделал на конференции в Нижнем Новгороде, где были представлены эти модели. По его словам, экзоскелет будет коммерциализован в ближайшее время. Нейромобилю, аналогов которому нет в мире, также скоро найдут широкое применение.

Площадки по продаже елей организуют в шести районах Нижнего Новгорода

На право использования площадок администрация города проведет аукцион.

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской

Вопрос об увековечении памяти выдающегося медиаменеджера, основателя телекомпании "Волга", "Радио Рандеву" и издательства "Курьер", лауреата премии ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в регионе Светланы Аркадьевны Колчинской будет рассмотрен на заседании комиссии по МСУ 10 декабря, окончательное решение депутаты примут 12 декабря.



Глеб Никитин подписал постановление о "рубле за участок" для "достройщиков" долгостроев в Нижегородской области

Для застройщиков, которые будут достраивать многоквартирные жилые дома на участках, находящихся в собственности Нижегородской области, арендная плата составит 1 рубль за участок в год. Предоставляться такие участки будут без торгов.