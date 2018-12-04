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07 декабря 2018 21:00  [18] Нижний сегодня: главные события дня
07 декабря 2018 19:18  [159] Школу на 1,1 тысячу мест планируют построить в Советском районе Нижнего Новгорода
07 декабря 2018 18:23  [146] Дзержинский клуб каратэ-до шито-рю сейщукан получит муниципальное нежилое помещение в безвозмездное пользование
07 декабря 2018 17:49  [563] Проректор ННГУ считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года
07 декабря 2018 17:12  [169] Гордума Дзержинска обратится в ОЗС с инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии
07 декабря 2018 16:17  [277] Движение транспорта будет ограничено в связи с установкой новогодней ели на пл. Минина в Нижнем Новгороде
07 декабря 2018 15:49  [233] Шесть нижегородских перевозчиков повысили с 7 декабря цены на проезд до 30 рублей, по транспортной карте остается 26 рублей
07 декабря 2018 14:37  [251] Неизвестные под видом сотрудников МЧС предлагают нижегородцам проверить пожарную безопасность и купить оборудование
07 декабря 2018 14:03  [274] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили полигон МАГ-1 в Дзержинске
07 декабря 2018 13:51  [893] Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин совершают осмотр объектов в регионе, связанных с экологией
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

07 декабря 2018 21:00  [18] Общество

Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин совершают осмотр объектов в регионе, связанных с экологией

Сегодня в Нижегородской области с визитом находится министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который совместно с губернатором региона Глебом Никитиным совершают осмотр объектов, связанных с экологией. Первая половина рабочего визита посвящена осмотру объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске: полигона "Игумново", шламонакопителя "Белое море" и свалки промышленных отходов "Черная дыра".

"МАГ Груп" намерен за 10 лет построить в Дзержинске полигон ТБО за 4 млрд рублей

Рядом с планируемым к строительству полигоном находится автоматизированный мусоросортировочный комплекс, построенный "МАГ Груп" в мае 2018 года.

Проректор ННГУ считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года

Такое заявление проректор по науке ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского" Виктор Казанцев сделал на конференции в Нижнем Новгороде, где были представлены эти модели. По его словам, экзоскелет будет коммерциализован в ближайшее время. Нейромобилю, аналогов которому нет в мире, также скоро найдут широкое применение.

Площадки по продаже елей организуют в шести районах Нижнего Новгорода

На право использования площадок администрация города проведет аукцион.

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской

Вопрос об увековечении памяти выдающегося медиаменеджера, основателя телекомпании "Волга", "Радио Рандеву" и издательства "Курьер", лауреата премии ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в регионе Светланы Аркадьевны Колчинской будет рассмотрен на заседании комиссии по МСУ 10 декабря, окончательное решение депутаты примут 12 декабря.


Глеб Никитин подписал постановление о "рубле за участок" для "достройщиков" долгостроев в Нижегородской области

Для застройщиков, которые будут достраивать многоквартирные жилые дома на участках, находящихся в собственности Нижегородской области, арендная плата составит 1 рубль за участок в год. Предоставляться такие участки будут без торгов.

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