Нижний сегодня: главные события дня Общество

Александр Щелоков избран мэром Арзамаса

Избрание состоялось 12 декабря на заседании городской Думы Арзамаса. Голосование проходило по двум кандидатам, в перечень которых вошли исполняющий полномочия мэра Арзамаса Александр Щелоков и заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Гусев. Кандидатуру Александра Щелокова депутаты поддержали единогласно.

Станислав Прокопович назначен новым председателем комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту

Станислав Прокопович назначен новым председателем комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту. Ранее эту должность на протяжении 10 лет занимал Алексей Гойхман, который на прошлой неделе снял с себя полномочия и вышел из состава комиссии. По словам председателя Думы Дмитрия Барыкина, у Алексея Гойхмана не было каких-либо конфликтов перед принятием таких решений.

Депутат нижегородской Думы Сергей Каргин появился на заседании спустя полгода отсутствия

Как только Каргин перестал ходить на заседания Думы полгода назад, от него пришло с курьером письмо о сложении полномочий депутата. Письмо пришло на адрес Думы, сам Каргин на звонки не отвечал, его родственники говорили, что депутат находится в путешествии. Появившись на заседании думы, Каргин пояснил, что подобного письма не отправлял.

Резиденция Деда Мороза откроется в Зачатской башне Нижегородского кремля с 21 декабря

Для того, что бы добраться до резиденции, необходимо пройти новогодний квест "Код – Новый год".

Морозы до -17° ожидаются в Нижнем Новгороде 15 декабря

В целом понижение температуры ожидается уже с 14 на 15 декабря.

Фальсифицированный творог выявлен в магазинах Нижнего Новгорода

Эту недоброкачественную продукцию выявили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе рейда по магазинам города. Активисты также закупили сыр и отдали его на экспертизу. Результаты станут известны через неделю.

Минстрой РФ передал "Дирекции по строительству" права на достройку нижегородского ЖК "Новинки Smart City"

100% акций нового застройщика - АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода", принадлежит правительству области.