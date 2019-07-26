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Политика

"Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев

01 августа 2019 11:14  [115] Политика

1 августа 2019 года в Дивееве проходят праздничные мероприятия, посвященные 116-й годовщине прославления и обретения мощей преподобного Серафима Саровского и всея России чудотворца. В них принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

В этот день на Соборной площади Дивеевского монастыря прошла Божественная литургия, которую совершил Патриарх Кирилл.

Напомним, что начались торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского 31 июля в Сарове. За два дня празднования около 4000 паломников посетили мероприятие. Это на 30% больше, чем в прошлом году. По предварительным данным на основной день празднования прибыло около 10 000 человек.

По словам председателя Законодательного собрания, благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России и всего православного мира.

"Сегодня сюда приехали люди со всех концов страны и из-за рубежа. Такие мероприятия несут в себе мощный объединительный заряд. Не так важно, сколько тебе лет и какова твоя профессия. Здесь можно найти подлинных единомышленников на действительно духовной основе. Важно, что на таких мероприятиях всегда много детей. Мы постоянно говорим о том, что воспитывать культуру в человеке, формировать цельную гармоничную личность нужно с малых лет. В Дивеево наглядно видно, что в Нижегородской области эти слова не расходятся с делом", - сказал Евгений Лебедев.

СПРАВКА:

1 августа - особый праздник для всех православных. В этот день в 1754 году родился Серафим Саровский. В 1903 году, через 70 лет после кончины, его канонизировали.

Останки святого старца были вывезены из Саровского монастыря после Октябрьской революции. Потом их след потерялся. Повторное обретение останков Серафима Саровского произошло в 1991 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде). В этом же году святыню привезли в Дивеевский монастырь. Это сопровождалось торжественным крестным ходом.

Сейчас святые останки прибывают в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Ежегодно монастырь посещают верующие, чтобы рассказать небесному заступнику о своей душевной нужде.

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