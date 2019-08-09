Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [5337] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4575] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [3928] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [3876] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [3857] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
01 августа 2019 11:14  [3821] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
25 октября 2018 16:37  [3819] "Поправкой в закон "О тишине" мы поддержали граждан, которые с этой идеей к нам обратились", - Ольга Щетинина
18 декабря 2018 14:27  [3701] "Дмитрий Краснов - величина не только нижегородского уровня, но и общероссийского", - Ирина Войнова
20 декабря 2018 15:55  [3600] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
18 декабря 2018 11:41  [3510] "Андрей Бетин – руководитель нового формата", - Илья Шебураков
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 августа 2019 10:36  [77] "Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев
17 августа 2019 10:31  [62] "Это праздник людей, объединенных одним городом, одной историей и одной судьбой", - Дмитрий Барыкин
17 августа 2019 09:30  [78] Павильон 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future People
16 августа 2019 17:15  [167] Кабаре-шоу от известного миротворца Лаки Ли пройдет в Нижнем Новгороде на праздновании Дня города
16 августа 2019 13:28  [160] Первой премьерой нового сезона нижегородского театра драмы станет "Продавец дождя"
16 августа 2019 10:36  [332] Пять тысяч человек участвует в организации Дня города-2019 в Нижнем Новгороде
15 августа 2019 16:01  [236] Владимир Панов оценил благоустройство игровой площадки в Приокском районе
15 августа 2019 12:48  [351] Театры из Южной Кореи, Германии и Сербии примут участие в фестивале им. Горького в Нижнем Новгороде
14 августа 2019 18:25  [201] "Дни культуры Хорватии" и "Дни Кубы" пройдут в Нижегородской области
14 августа 2019 16:01  [214] Билайн на Alfa Future People-2019 создаст уникальный АнлимСити
Культура и отдых

"Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев

17 августа 2019 10:36  [77] Культура и отдых

"Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы Приволжского Федерального округа, седой старины и вечной юности, величественного кремля и элегантных новостроек, заводов-гигантов и университетов, стадионов и музеев, знаменитой на весь мир ярмарки и современных магазинов, библиотек и театров", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днем города-2019.

Он напомнил, что наш город был основан в 1221 году волей князя Юрия Всеволодовича на слиянии великих русских рек Оки и Волги.

"За прошедшие века он перешагнул границы старой деревянной крепости, вырос и ввысь, и вширь, вобрав в себя соседние деревни и села, превратился в один из крупнейших городов страны", - сказал он.

"История города богата яркими событиями. Неоднократно Нижний Новгород выступал в роли оплота российской государственности и способствовал защите Отечества. Много видели стены древнего величественного Кремля, но ни разу он не был завоеван врагами", - добавил председатель ЗС НО.

"Сегодня Нижний Новгород является важным индустриальным, транспортным, экономическим, научным и культурным центром России, а ЮНЕСКО признала его одним из ста городов, представляющих мировую ценность. Эти достижения – результат труда многих поколений нижегородцев. Нам есть чем гордится в настоящем, есть, что передать своим потомкам. Желаю всем крепкого здоровья, жизненных сил, благополучия и успехов на благо нашей Нижегородской области!", - заявил Евгений Лебедев.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph