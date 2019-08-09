"Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы ПФО", - Евгений Лебедев Культура и отдых

"Нижний Новгород – это гармоничное сочетание званий "кармана России" и столицы Приволжского Федерального округа, седой старины и вечной юности, величественного кремля и элегантных новостроек, заводов-гигантов и университетов, стадионов и музеев, знаменитой на весь мир ярмарки и современных магазинов, библиотек и театров", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя жителей региона с Днем города-2019.

Он напомнил, что наш город был основан в 1221 году волей князя Юрия Всеволодовича на слиянии великих русских рек Оки и Волги.

"За прошедшие века он перешагнул границы старой деревянной крепости, вырос и ввысь, и вширь, вобрав в себя соседние деревни и села, превратился в один из крупнейших городов страны", - сказал он.

"История города богата яркими событиями. Неоднократно Нижний Новгород выступал в роли оплота российской государственности и способствовал защите Отечества. Много видели стены древнего величественного Кремля, но ни разу он не был завоеван врагами", - добавил председатель ЗС НО.

"Сегодня Нижний Новгород является важным индустриальным, транспортным, экономическим, научным и культурным центром России, а ЮНЕСКО признала его одним из ста городов, представляющих мировую ценность. Эти достижения – результат труда многих поколений нижегородцев. Нам есть чем гордится в настоящем, есть, что передать своим потомкам. Желаю всем крепкого здоровья, жизненных сил, благополучия и успехов на благо нашей Нижегородской области!", - заявил Евгений Лебедев.