"Законом "двойники" не запрещены, хоть и не разрешены напрямую", - Оксана Кислицина Политика

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября 2019 года прокомментировала большой процент досрочного голосования на довыборах в гордуму.

"Досрочное голосование - это норма, предусмотренная законодательством. У нас предусмотрено свободное желание и свободная воля людей принимать участие в выборах. Случилось так, как случилось. Нет ничего плохого в досрочном голосовании. Много нареканий идет к тому, что в этот период могло что-то произойти, и заведомо начинаются разговоры о том, что члены комиссии фальсификаторы и только и ждут, как бы поменять итоги. У меня в таком случае возникает вопрос к политическим партиям и политическим объединениям, которые принимали участие в выборах: Что вы сделали для того, чтобы все ваши сомнения были развеяны? Все имели возможность направить наблюдателей на это голосование. И я уж не говорю о том, что в избирательной комиссии есть представители с правом решающего голоса, которые обязаны присутствовать на досрочном голосовании, убирать бюллетени в сейфы и делать все, что с этим связано. У каждого из них была возможность поставить свою подпись на конверте, который запаковывается. Ни одного наблюдателя от представителей политических партий на дни досрочного голосования не было представлено", - отметила Кислицына.

Оксана Кислицына также прокомментировала наличие в бюллетенях кандидатов с одинаковыми фамилиями.

"Избирательная комиссия Нижегородской области принимала активное участие в проверке документов от кандидатов на довыборы. Мы смотрели документы, которые были представлены кандидатами, и я могу сказать, что основания для того, чтобы комиссия их не зарегистрировала, не было. Законом "двойники" не запрещены, хоть и не разрешены напрямую. Нормы закона говорят о том, что, если будут кандидаты однофамильцы или полные тезки, то законом просто определено, как они будут располагаться в бюллетени", - пояснила она.

Председатель облизбиркома напомнила, что предстоит достаточно серьезный 2020 год в плане муниципальных выборов.

"Будут замещаться 2200 мандатов, полностью будут формироваться городские думы Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса, Дзержинска. От кампаний мы ждем, естественно, честных, порядочных и неравнодушных депутатов, которые, надеюсь, имеются в составах членов партий. Ждем самовыдвиженцев, интересных и с идеями, которые действительно могли бы своими возможностями и знаниями помочь любому муниципальному образованию стать лучше. 2021 год будет годом федеральных кампаний. Будут формироваться и Госдума, и Законодательное собрание Нижегородской области. Поэтому год будет насыщенный, и я надеюсь на взаимное и конструктивное содействие всех участников избирательного процесса. Мы всегда открыты, всегда готовы к диалогу, поэтому, пожалуйста, давайте работать конструктивно", - призвала Оксана Кислицына.